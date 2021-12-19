Как это возможно? Верблюд пробежался по улицам города в США (Видео)

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США стал свидетелем уникальной ситуации, которую он записал на видео и разместил на YouTube.

Парень по имени Джоил ехал на машине к своей подруге, когда на перекрестке загорелся красный сигнал светофора. Транспорт остановился. Водитель наслаждался рождественской музыкой, когда вдруг заметил нечто странное.

В этот момент дорогу американского города решил перебежать верблюд. Животное спокойно преодолело перекресток и продолжило путь. Конечно, другие водители, а также пользователи сети, были очень удивлены увиденным. У всех возник один и тот же немой вопрос: как это возможно?-0-