Как гадают на Святки и кому нельзя есть красную икру? Лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Вспоминаем, как правильно передвигаться во время гололеда, рассказываем о мошеннике, который гремел на весь СССР, и о студенте, который выбрал профессию со сложным названием "бебиситтер", показываем, как мужчина собирает велобасы и узнаем у астролога, что ждет нас в наступившем году и как покончить с коронавирусом. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Как передвигаться в гололед? Несколько простых советов

Температура то и дело скачет, поэтому периодически тротуары "радуют" нас гладким как стекло и таким же скользким льдом. В основном из-за него очереди в приемниках скорой помощи растягиваются до сотни человек. Что сделать, чтобы уменьшить риск составить им компанию?

Сериал "Казанова". Прототипом героя стал мошенник, которого приговорили к высшей мере

"Казанова" – не единственный российский ретро-детектив, но именно он стал одной из самых популярных лент 2020 года. Сериал об обаятельном и интеллигентном мошеннике, который втирался в доверие к женщинам и обворовывал их, собрал положительные отзывы не только у зрителей, но и в СМИ.

Знает, как остановить истерику и играть с малышами. Студент работает няней, и вот почему

Кто такой бебиситтер и с кем он может заниматься? Корреспондент провел день со студентом-няней и узнал, сколько стоит такая работа, как остановить детскую истерику и почему плохо, что в этой профессии мало мужчин.

Для всех знаков зодиака: Василиса Володина рассказала про гороскоп на 2022 год

Люди устроены так, что всегда хотят все узнать заранее. И если не полную картину, то хоть в замочную скважину подсмотреть: что же дальше произойдет? Астролог Василиса Володина подготовила гороскоп на 2022 год, в котором дала общий прогноз для всех знаков зодиака.

С коронавирусом можно покончить в 2022-м. Что нужно сделать? Рассказал гендиректор ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что знает, как положить конец пандемии коронавируса. В своем обращении Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что всем странам нужно выполнить для этого одно ключевое условие.

Читайте только хорошие новости на БЕЛТА+.

Изображения: @BeltaPlus.