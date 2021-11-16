Как он это сделал? Кот застрял между окон – пришлось проводить целую спасательную операцию! (Видео)

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователи сети из США разместили на YouTube интересные кадры, которые впечатлили многих юзеров сети.

Однажды вечером девушка и парень услышали в своем новом доме громкие звуки. Это был отчетливый крик о помощи от их кошки, которая до сих пор не освоилась в новом жилище. Как оказалось, животное перепугалось и застряло, но не в обычном месте. Каким-то образом питомцу удалось застрять между двух оконных рам. Как он это сделал? – видео этого не уточняет, однако, судя по кадрам, хозяевам пришлось проводить целую спасательную операцию.

Впрочем, все обошлось и через некоторое время животное освободили, однако ролик приобрел популярностью, ведь его за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-