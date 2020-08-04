Как в кино: трех моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на пляже - фото

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трех мужчин нашли на необитаемом острове благодаря огромной надписи на песке, об этом сообщает AP.

Случай произошел на острове в Микронезии. В конце прошлого месяца моряки отплыли на семиметровой лодке от атолла Пулуват. Они планировали преодолеть 43 километра до атолла Пулап в Микронезии, однако сбились с пути и израсходовали все топливо.

Благо, им на пути попался необитаемый остров, где они остановились и стали ждать помощи. Чтобы привлечь внимание спасателей, мужчины, как в кино, на пляже сделали огромную надпись - SOS.

Фото AP

Ее и заметили пилоты вертолета, которые вылетели с десантного корабля "Канберра". Спустя три дня австралийские военные обнаружили моряков и доставили мужчинам на остров воду и пропитание, а чуть позже их забрал корабль. Заблудившиеся путешественники сбились с курса на 190 километров от точки отправления. -0-