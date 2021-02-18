Как вульгарно! Холли Берри показал в Instagram совсем неоднозначный ролик

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса Холли Берри опубликовала в Instagram видео и вызвала разную реакцию среди пользователей.

Звезда решила продемонстрировать кадры из недавнего отпуска, который она провела в компании своего возлюбленного, американского певца Вана Ханта. Парочка запечатлена на балконе, однако не это стало предметом обсуждения в сети. Пользователи выразили неоднозначные эмоции в адрес внешнего вида Холли Берри. Актриса стоит топлес на балконе рядом с мужчиной и задорно танцует в купальнике.

Этот момент многих юзеров восхитил и они выразили свои эмоции в комментариях: "Красотка", "потрясающая", "Такая красота". Другие же, в свою очередь, посчитали кадры чересчур: "Как вульгарно!". Впрочем, это не помешало посту собрать более 2,2 миллионов просмотров. -0-