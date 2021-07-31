Какая ирония: скутер задел журналиста, который рассказывал про сложную ситуацию на дороге (Видео)

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любопытный случай произошел с журналистом одного из телеканалов Египта. Отрывок из эфира разместили на YouTube.

Сотрудник телеканала Sada Al-Balad Эссам Аль-Шандавили вел репортаж с улиц Гизы, где рассказывал о сложной дорожной обстановке. Журналист стоял на обочине оживленной дороги в районе главной площади города и жаловался на очень загруженный трафик на улицах.

Какая ирония, но в следующий миг сотрудника телеканала едва не сбивает с ног водитель скутера, который решил объехать пробку по обочине. Мужчина намеревался проскочить между съемочной группой и автомобилями, но задел Эссама, который выронил микрофон из рук. Карма настигла мотоциклиста мгновенно и спустя несколько метров он упал со скутера. Репортаж журналиста сразу же прекратился, а вот какое наказание понес владелец двухколесного транспорта - осталось неизвестным. -0-