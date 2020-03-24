"Какие лапули": Максим Галкин поделился милым архивным видео

Максим Галкин. Фото из Instagram
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин разместил у себя на странице в Instagram новое видео и умили кадрами многомиллионную армию поклонников.
В новом посте Галкин показал совсем еще маленьких детей - Лизу и Гарри. Малыши гуляют с папой на природе, смеются и улыбаются. Все это под улыбку папы, на котором они решили поиграть.
Ролик быстро посмотрели более миллиона раз, а пользователи сети восхитились увиденным и поспешили поделиться своими эмоциями в комментариях: "Какие лапули", "Какие они милые!!!", "Какие пупсы сладкие!". -0-