Какие миски? Кот пьет воду прямо из ванны! - видео

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что коты очень чистоплотные животные, обычно воду они не любят. Но, бывают и исключения из правил.

Кот по кличке Рыся совсем не боится воды. Более того, он очень любит пить ее из большой ванны, игнорируя миски на кухне.

Хозяйка питомца прокомментировала видео: "Он любит зачерпывать ее лапой, или пить из струи крана, или из уже наполненной ванной. Он слышит журчание и прибегает, а еще чаще настоятельно просит открыть ему кран".

Пользователи сети были удивлены таким необычным поведением животного: "Самая вкусная вода в большой белой миске!", "Какой забавный котик! Действительно, пьет воду, черпая ее из ванны! Я сначала подумала, что он просто лапы моет", "Кот просто супер. Красавец и умница! Он очарователен!".-0-