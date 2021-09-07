Какого цвета были собаки? Два песика нашли "идеальное место" для игр (Видео)

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Недавно на YouTube владелец двух пушистых и белых собак разместил забавный ролик, который повеселил пользователей.

Мужчина из Таиланда отправился с питомцами на прогулку и буквально на секунду упустил их из виду. После этого ему оставалось только смеяться сквозь слезы, ведь за мгновение собаки нашли "идеальное место" для игр. Им стала лужа грязи рядом с деревом!

Хозяин включил камеру и запечатлел забавный момент на видео, а пользователи только смогли смеяться и сочувствовать парню. Люди не удержались от шуток в комментариях. "Какого цвета были собаки?" - написал один из пользователей видеохостинга. -0-