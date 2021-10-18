18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телезвезда и одна из сестер Кардашьян Кортни обручилась. Об этом она радостно заявила в Instagram, опубликовав несколько романтических снимков.

Звезда стала избранницей 45-летнего Трэвиса Баркера, который играет на барабанах в панк-группе blink-182. Музыкант привел Кортни Кардашьян на пляж, украшенный белыми свечами и розами, а затем сделал предложение.

По всей видимости, Кортни Кардашьян обручилась с барабанщиком панк-группы Трэвисом Баркером, ведь она опубликовала снимки с пляжа в Instagram, подписав их словом "навсегда". -0-