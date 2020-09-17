Кардинальная смена имиджа Екатерины Волковой восхитила поклонников

Екатерина Волкова. Фото из Instagram
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Волкова разместила в Instagram новый пост и впечатлила многочисленных фолловеров.
Звезда продемонстрировала кардинальную смену имиджа, которую по достоинству оценили юзеры сети. Екатерина Волкова сделала яркий, но не броский макияж и поменяла прическу. Вместо привычных прямых волос, она решила преобразиться и сделала их кудрявыми.
Поклонники актрисы впечатлились кардинальной сменой имиджа и отметили в комментариях, что новый стиль очень идет Екатерине Волковой. Разумеется, пост за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-