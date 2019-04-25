Картину Марка Шагала выставят на аукционе в Нью-Йорке за $2 млн

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произведение Шагала будет выставлено в Нью-Йорке за $2 млн, "Крестьянки" Малевича за один, сообщает
В павильоне "Руина" Музея архитектуры имени Щусева в Москве открылась выставка шедевров, которые скоро продадут на аукционах Sotheby's.
На вернисаже представлены работы Малевича, Айвазовского, Ларионова, Шагала, Шишкина, Вейсберга и других художников.
Самые дорогие полотна – пейзаж Уильяма Тернера, который планируют продать на аукционе в Лондоне примерно за шесть млн фунтов стерлингов, и жанровая работа Питера Брейгеля Младшего - около двух млн.
Торги состоятся в ближайшие три месяца. Это подогревает интерес к полотнам.-0-
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