Картошка захватила кухню, пока хозяйка уезжала на карантин – фото

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на карантин отправилась к своему молодому человеку. Три месяца они сидели в самоизоляции, а после женщина вернулась домой и была очень удивлена обстановке, сообщает Starmag.

Донна Поре решила провести карантин с бойфрендом и оставила свою квартиру, предварительно все заперев. Она не учла, что природа возьмет своей, ведь ей только нужно время.

Сразу по прибытию домой женщина почувствовала странный запах, доносящийся с кухни. Когда француженка зашла туда, то увидела десятки щупалец, которые обвивали кухню и стены. Девушка уже собиралась вызывать дезинфектора или борцов с пришельцами, однако правда оказалась куда комичнее и проще.

Après 3 mois d'absence mes pommes de terre ont décidé de pousser sans limite jusqu'à faire des trous dans les joints pic.twitter.com/LBcKBNAhMK — ???????????????? (@donna9p) June 12, 2020

Оказалось, что за три месяца отсутствия картошка почувствовала себя как дома и пустила ростки по всей кухне. Девушка поделилась снимками в Twitter.

Фотографии вызвали у пользователей разные эмоции, но больше всего повеселили юзеров. "Картошка заняла столько места, что ей впору платить за квартиру", "Нет, кажется, в этом случае уже ты должна платить картофелю за аренду", - написали пользователи сети. Пост быстро стал вирусным и собрал несколько сотен тысяч лайков.