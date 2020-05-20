Кассету с невыпущенной песней Маккартни и Старра продали на аукционе за $12,5 тыс.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кассета с невыпущенной песней Пола Маккартни и Ринго Старра, бывших участников английской группы The Beatles, ушла с молотка за $12,5 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Omega Auctions, торговая площадка которого находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в английском графстве Мерсисайд.

Автором композиции Angel in Disguise был Маккартни. Он написал ее вместе с экс-ударником группы для 10-й сольной пластинки Старра Time takes time (1992). Однако песня не была включена в альбом. Песня до сих пор остается неизданной.

Кассета долгое время хранилась в коллекции Тони Принса, диск-жокея станции "Радио Люксембург", которая вещала на Британские острова с 1933 по 1992 год. Он и выставил ее на торги.

На кассете записаны две версии Angel in Disguise. Одну исполняет Маккартни, аккомпанируя себя на пианино. В другой, более полной, звучит вокал Старра и сведены вместе все музыкальные инструменты и подпевки. Также на кассете есть композиция Ринго Everyone Wins.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США.

Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал TIME включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.-0-