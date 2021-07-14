Кейт Мосс восхитила Instagram своей красотой в новой рекламе

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель из Великобритании Кейт Мосс приняла участие в новой фотосессии и очаровала Instagram.

Звезда снялась для бренда спортивной одежды в облегающем комплекте белого белья. Фотограф взял крупный кадр Кейт Мосс, что только добавило красоты модели. 47-летняя знаменитость закинула руку на голову, а ее длинные волосы стали завершающим атрибутом фотографии.

Снимок впечатлил пользователей, которые поспешили в комментариях высказать свое восхищение, а также оставили под кадром с Кейт Мосс огромное число лайков. -0-