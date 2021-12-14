Ким Кардашьян поделилась архивным кадром из прошлого века

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашян опубликовала в Instagram новый пост и удивила многих пользователей сети.

Звезда решила показать архивный кадр, сделанный еще в прошлом веке. Точнее, Ким Кардашьян опубликовала фото из 1994 года, где она выглядит потрясающе. К слову, мало кому из подписчиков знаменитости удалось узнать ее на кадре, где она в автобусе вместе с сестрой Кортни.

Пост привлек внимание пользователей, которые были очень удивлены. Люди в комментариях восхитились красотой Ким Кардашьян и отметили, что давно не видели "таких блестящих глаз". Неудивительно, что пост за короткое время собрал миллионы лайков.-0-