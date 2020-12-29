Ким Кардашьян в необычном корсете вызвала неоднозначную реакцию в сети

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост, который привел к спорам среди фолловеров.

Знаменитость представила подписчиком несколько очаровательных кадров с семейного торжества. Для празднования Рождества Ким Кардашьян выбрала утонченное зеленое платье и корсет, на котором изображены кубики пресса. Именно этот выбор и вызвал неоднозначную реакцию юзеров сети.

Многие посчитали наряд американской телезвезды нелепым и больше походящим для празднования Хэллоуина, а не Рождества. Также ее сравнили с несколькими персонажами из комиксов. Впрочем, большинство комментариев фолловеров оказались положительными. Люди восхитились красотой Ким Кардашьян и завалили звезду множеством лайков. -0-