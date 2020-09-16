Ким Кардашьян впечатлила фолловеров, опубликовав снимок в кожаном комбинезоне

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная звезда реалти-шоу и бизнеследи Ким Кардашьян разместила в Instagram новый пост, который порадовал поклонников.

Девушка показала снимок, сделанный в ее гардеробной. Для нового кадра Кардашьян примерила черный кожаный комбинезон с внушительным декольте, что добавило фотографии пикантности. Дополнила образ Ким серыми сапогами и небольшой черной сумочкой.

Разумеется, кадры не остались без внимания фолловеров. Они принялись обсуждать образ в комментариях, но пришли к единому мнению, что Ким Кардашьян выглядит впечатляюще. Не удивительно, что снимок за непродолжительное время собрал более 2,5 миллиона лайков. -0-