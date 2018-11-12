Киркоров удивил интернет-пользователей фотографией дочки в образе невесты

12 ноября, Витебске /Корр. БЕЛТА/. Шестилетняя дочь знаменитого певца Филиппа Киркорова попробовала себя в качестве модели. Алла-Виктория приняла участие в модном показе детской одежды. Об этом знаменательном событии в жизни дочери артист рассказал в личном Instagram-аккаунте.

Дочке Филиппа Киркорова посчастливилось закрыть показ новой коллекции детской одежды Yudashkin Kids Галины Юдашкиной. В прошлом году показ закрывала дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза.

Алла-Виктория вышла на подиум в образе невесты в белом свадебном платье с букетом в руках.-0-