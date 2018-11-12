Киркоров удивил интернет-пользователей фотографией дочки в образе невесты

12 ноября, Витебске /Корр. БЕЛТА/. Шестилетняя дочь знаменитого певца Филиппа Киркорова попробовала себя в качестве модели. Алла-Виктория приняла участие в модном показе детской одежды. Об этом знаменательном событии в жизни дочери артист рассказал в личном Instagram-аккаунте.
Дочке Филиппа Киркорова посчастливилось закрыть показ новой коллекции детской одежды Yudashkin Kids Галины Юдашкиной. В прошлом году показ закрывала дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза.
Алла-Виктория вышла на подиум в образе невесты в белом свадебном платье с букетом в руках.-0-
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Вчера, в Москве, состоялся дивный показ детской моды от @gyudashkina - @yudashkin_kids! Моя дочь @allavictoriyakirkorova - торжественно завершила его в роли невесты, в прошлом сезоне с этой ответственной и почетной миссией с блеском справилась очаровательная дочь @alla_orfey и @maxgalkinru - Лиза Галкина! Это было так трогательно и мило. Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и жизни всех юных принцесс, которые приняли участие в этом, ставшем уже традицией!!! Ну и конечно родителей нашей Гали, @vyudashkin & @marinayudashkina . Спасибо за дочь!!
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