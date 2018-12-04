Китаянка необычным способом кормит волков - фото

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20-летняя китаянка кормит волков из собственного рта, сообщает South China Morning Post.
Девушку зовут Чжоу Синьюэ. Она выращивает хищников для экологического заповедника, где у туристов есть возможность сделать фото с волками.
Сейчас под ее опекой находятся 8 волчат. Каждый из них ест 10 раз в день и съедает по 10 кг мяса. Чжоу Синьюэ призналась, что большую часть дня она тратит на то, чтобы нарезать для животных мясо.
Девушка утверждает: тем что кормит волков из собственно рта, она укрепляет эмоциональную связь с животными.-0-
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