Китайские ученые обнаружили следы нового вида птерозавров

10 июня, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Ученые Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук провели детальное исследование 114 окаменелых следов динозавров, найденных в скалах Синьцзян-Уйгурского автономного района, Северо-Западный Китай, и подтвердили, что эти следы были оставлены птерозаврами 135 млн лет назад. Исследование было опубликовано в международном журнале PeerJ.

Площадь территории, на которой были обнаружены окаменелости, составляет 0,3 кв.м и находится в районе Урхо в Джунгарской впадине. Учеными было обнаружено 57 следов передних и 57 следов задних конечностей, что указывает на то, что птерозавры были четвероногими.

После изучения основных признаков ученые определили, что эти следы отличаются от следов, оставленных 15 другими известными видами птерозавров. Поэтому они предложили новый вид - Pteraichnus wuerhoensis isp. nov., относящийся к раннему меловому периоду.

По словам доктора наук Ли Яна, главного автора статьи, разный размер ископаемых следов говорит о том, что они были оставлены птерозаврами разного возраста, а высокая плотность на небольшом участке является непосредственным доказательством стайного поведения у птерозавров.

"В то время в районе Урхо располагались большие озера. Поэтому, скорее всего, птерозавры оставили многочисленные следы, потому что они ходили к озерам за едой", - сказал Ли Ян.-0-