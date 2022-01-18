Когда нужно набирать крещенскую воду, как ее хранить и употреблять?

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычай освящать воду известен очень давно. Как воспоминание о событиях, описанных в Евангелии (об исцеляющей силе воды из Силоамской купели и Крещении Христа в Иордане), Церковью установлено водоосвящение – малое и великое. Последнее совершается лишь два раза в год: 18 и 19 января. Крещенская вода (агиасма) является святыней для верующих и относиться к ней следует соответственно.

В одной из своих проповедей митрополит Илларион Алфеев отметил: "Перед пришествием Христа на землю, Иоанн Предтеча крестил людей в водах Иорданских. Люди сходили в эти воды ветхими, а выходили новыми, обновленными покаянием, потому что грех человеческий омывался водою. Но затем на Иордан к Иоанну пришел Сам Господь Иисус Христос, чтобы погрузиться в воды Иордана – не для очищения от греха, но для того, чтобы освятить их, преобразить, наполнить жизнью. Иисус пришел на землю, чтобы взять на Себя грех мира: "Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни" (Ис. 53:4). И в воды Иорданские Он сошел, чтобы взять на Себя тяжесть греха и смерти и водную стихию вновь сделать стихией жизни.

С тех пор ежегодно мы освящаем воду, и вода эта становится великой святыней. Эта вода, в которой присутствует Сам Бог, освящает все, что ею окропляют, она исцеляет людей от болезней".

Когда можно набирать крещенскую воду?

За освященной водой приходят в храмы 18 января (после утренней службы) и 19 января. Как правило, в эти праздничные дни агиасму набирают в небольшие бутылки и хранят до следующего праздника Крещения Господня.

Как хранить крещенскую воду?

К любой святыне необходимо относиться с благоговением. Это касается и крещенской воды. Хранить ее следует в специально отведенном месте, желательно рядом с иконами.

Чтобы домочадцы не перепутали агиасму с обычной водой лучше подписать емкости или наклеить специальные этикетки.

Как употреблять святыню?

По учению православной церкви, вода, освященная в храме, сохраняет в себе благодать Божию. Именно поэтому ее употребляют с благоговением – натощак и помолившись. При необходимости (если человек болеет или имеет иные сложные обстоятельства), можно выпить немного крещенской воды и после еды.

В Сочельник и праздник Крещения Господня освященную воду можно пить в любое время суток вне зависимости от приема пищи.

Помимо этого, агиасмой можно окропить жилище и пищу, которая подается к столу.

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