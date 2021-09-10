Комок злости: необычная реакция собаки на еду повеселила юзеров (Видео)

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно хозяйка маленького песика из Бразилии разместила на YouTube кадры, который впечатлили пользователей.

Девушка рассказала, что ее питомец по кличке Пит-Браги всегда нервничает, когда ему насыпают еду, но в этот раз он удивил даже хозяйку. Сначала песик ведет себя спокойно, но как только замечает ложку с пищей - превращается в настоящий комок злости.

Этот момент повеселил юзеров, ведь необычную реакцию собаки на еду сравнили с поведением демона. Неудивительно, что фонарик, который окрасил глаза питомца в красный, только добавили антуража видео, которое посмотрели огромное число раз. -0-