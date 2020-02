Корабль-призрак причалил к берегу Ирландии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовое судно Alta "ушло в свободное плавание" в 2018 году. Команду из 10 человек спасла береговая охрана почти в 2 тыс. км к юго-востоку от Бермудских островов. С тех пор о корабле ничего не было известно, рассказывает Sky News.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY