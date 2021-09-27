Кот-инспектор сразу нашел недочеты в ремонте и все быстро исправил - забавное видео!

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из России смогла записать на видео уморительные кадры, которые от души повеселили юзеров сети.

Жительница Сочи проводила время на кухне, когда туда ворвалась ее кошка по кличке Эльза. Питомец быстро запрыгнул на шкаф и стал инспектировать новый ремонт. Пушистику на глаза попался дверной косяк, который он сразу проверил на прочность.

Как оказалось, кот-инспектор одной лапой выявил недочеты в конструкции, ведь в следующее мгновение Эльза полетела на пол, оторвав пластмассовый косяк. Этот момент от души позабавил людей, которые посмотрели кадры огромное число раз. -0-