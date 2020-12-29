Кот из последних сил постучал в дверь к человеку и его жизнь изменилась навсегда (Фото)

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потрясающая история произошла с котом и жительницей Канады, когда бродяжка пришел к дому человека. Холодная зима вынудила животное искать спасения и, как оказалось, не зря. Об этом пишет издание The DoDo.

Девушка по имени Мария Симарт спокойно проводила время дома, когда возле двери услышала жалобное мяуканье. Она пошла выяснить и обнаружила котика, по мордашке которого было понятно, что он в отчаянии. Мария немедленно впустила его и позвонила подруге, которая решила помочь.

Вместе они отвезли котика к ветеринару, который обнаружил у него множество болячек, с которыми он вряд ли бы пережил зиму. Доктора нашли у него обморожение лап, следы укусов, клещей, блох, гниющие зубы и диабет.

Бродячему коту помогли и назвали Асланом – в честь льва из фильмов о Нарнии. После он обрел дом у волонтера, где познакомился с кошкой по кличке Клео. Животные подружились, а кот не прекращает благодарить человека за спасения, всячески проявляя свою любовь. -0-