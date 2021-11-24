Кот каждый раз сходит с ума только при одном открытии двери холодильника – забавное видео!

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из России разместила на YouTube забавные кадры, которые повеселили юзеров сети.

Девушка заметила за своим котом по кличке Морти одну особенность, которую и решила запечатлеть на видео. Питомец россиянки каждый раз буквально сходит с ума только при одном открытии двери холодильника. Пушистик резво запрыгивает и выбирает для себя первую попавшеюся вкусняшку.

В очередной раз девушка открыла холодильник, а кот уже изучал содержимое. Обычно питомец вытягивает что-то мясное, но сейчас “атаковал” мешок с картошкой. Зачем она ему – это осталось без ответа. -0-