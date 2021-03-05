Кот начал звать на помощь, когда понял, что едет к ветеринару (Видео)

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился уморительный ролик, который привлек внимание юзеров.

Девушка из России показала свою поездку с котиком к ветеринару. Сначала животное вело себя буйно и всячески пыталось сбежать, но после произошло невероятное.

Когда пушистик осознал, что они едут к ветеринару, то усатый резко эволюционировал. Из переноски вместо мяуканья и криков начали доноситься отчетливые призывы о помощи. Четвероногий со всех сил начал кричать: "Помогите!".

Этот момент многих повеселил, однако нашлись и те, кто усмотрел в этом жестокое обращение с животными. Впрочем, забавных комментариев было больше: "Жалко, у котика телефона нет, позвонил бы уже в "911"!", "Интересно, что он врачу наговорил? Страшно представить!". -0-