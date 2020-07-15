Кот отправился на прогулку, но позже вернулся с угрожающей запиской

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из города Бридгенд в Великобритании поделился историей, которая произошла с ним и его котом по кличке Гэндальф. Об этом сообщает портал WalesOnline.

Десятого июля кот отправился на прогулку, однако вернулся домой в тот же вечер. Причем, на ошейнике у него была закреплена записка с очень интересным содержанием. Неизвестный просил держать кота дома, ведь тот часто заходит к автору письма и крадет у него еду со стола, портит мебель и разбрасывает блох.

Помимо всего прочего, в письме говорилось: "Если я еще раз увижу вашего кота в моем доме, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Спасибо!!!" Разумеется, такое послание озадачило хозяина и он решил проверить своего питомца у ветеринара. Кот по кличке Гэндальф оказался полностью здоров, однако теперь парень боится выпускать его на улицу. Владелец животного хотел бы прояснить ситуацию, однако автор письма пожелал остаться неизвестным. -0-

Фото WalesOnline