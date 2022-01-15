Кот решил оседлать лошадь, но что-то пошло не так (Видео)

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кот решил взобраться на лошадь, но оказался в очень неудобном положении. Забавное видео размещено на одном из YouTube-каналов.

На видео четвероногий рыжий проказник подлавливает момент и прыгает на бегущую лошадь. Коту удается крепко зацепиться за ее хвост. Мужчина, сидящий верхом на лошади, не сразу понял, что происходит позади. Судя по всему, опешила и собака, которая в этот момент находилась рядом.

Сама же лошадь продолжила движение, а кот некоторое время так и висел у нее на хвосте. В какой-то момент пушистый "наездник" все же не выдержал жесткую тряску и спрыгнул.-0-

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