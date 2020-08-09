Кот трогательно утешает собаку, когда хозяева уходят из дома - видео

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяева двух питомцев однажды решили установить дома скрытую камеру, чтобы узнать, чем занимаются их кот и собака, когда людей нет дома. Кадры оказались невероятно трогательными, что и принесло им популярность в сети. Внимание на историю обратило издание Daily Star.

Камере удалось запечатлеть настолько трогательные моменты, что уровень мимиметра может зашкалить. Два дня подряд люди оставляли своего пса по кличке Джоуль и кота Келвина одних дома. Кот, как и многие пушистики, не расстроился, что хозяева ушли, а вот пес очень сильно загрустил. Тогда котик пришел к своему другу и обнял его, а после улегся рядом.

Разумеется, эти моменты растрогали юзеров сети, из-за чего кадры быстро набрали десятки тысяч просмотров. Хозяева, в свою очередь, рассказали, что уже не первый год наблюдают такую картину. -0-