Кот замучал хозяйку, выражая ей свою любовь - забавное и милое видео!

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Португалии разместила на YouTube любопытные и милые кадры, которые привлекли внимание юзеров.

В кадр попал момент, как кошка по кличке Ария выражает любимому человеку свою любовь. Питомец делает это очень настойчиво, что немного замучал женщину. Котик всегда старается облизать лицо женщины, а также оставить несколько укусов и "поцелуев".

Этот момент впечатлил сеть, но еще больше люди оказались в восторге от настойчивости котика. Впрочем, многие сразу не смогли понять, действительно ли питомец так рад своей хозяйке или просто дурачится. -0-