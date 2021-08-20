Котдзилла: пушистик уснул на выставке миниатюр и вмиг стал мемом (Фото)

Фото Reddit
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из пользователей Reddit поделился любопытным кадром, который быстро привлек внимание пользователей.
Мужчина посещал выставку миниатюр, где заметил белого кота. Казалось бы, что этим не удивишь, однако пушистик уснул прямо на композиции, которая повторяет улицу "Королевский полумесяц" города Бат, Англия. В итоге получилось, будто рядом со зданием спит гигантский кот. Разумеется, это не могло пройти мимо пользователей.
Мужчина посещал выставку миниатюр, где заметил белого кота. Казалось бы, что этим не удивишь, однако пушистик уснул прямо на композиции, которая повторяет улицу "Королевский полумесяц" города Бат, Англия. В итоге получилось, будто рядом со зданием спит гигантский кот. Разумеется, это не могло пройти мимо пользователей.
Юзеры вмиг превратили белого пушистика в мем, а самые забавные работы появились на Reddit. И да, мы все об этом подумали: хотите увидеть котдзиллу? -0-
Фото Reddit