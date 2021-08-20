Котдзилла: пушистик уснул на выставке миниатюр и вмиг стал мемом (Фото)

Юзеры вмиг превратили белого пушистика в мем, а самые забавные работы появились на Reddit. И да, мы все об этом подумали: хотите увидеть котдзиллу? -0-













Фото Reddit



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