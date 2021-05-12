Котенок и цыпленок задремали вместе - видео собрало около 50 млн просмотров

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герои этого ролика доказали, что дружба между котенком и птенцом существует.

Симпатичный рыжий котенок и цыпленок спят, прижавшись друг к другу. По всей видимости, лежать рядом им приятно, так как они чувствуют тепло, которое привыкли получать от мамы.

Ролик с очаровательными питомцами просмотрело почти 50 миллионов пользователей сети. Более 55 тысяч зрителей оставили восторженные комментарии: "Прелестные создания! Очаровательные малыши. Очень приятные и славные!", "Одним словом - дети! Милые и беззащитные", "На это можно смотреть бесконечно", "Счастливое беззаботное детство", "Как детки умею ладить между собой! Милашки!", "Как трогательно".-0-