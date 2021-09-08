Коту доверили нести кольца на свадьбе, а он стал звездой интернета - фото джентльмена!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 сентября 2021
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:29 Федерация хоккея прокомментировала решение ИИХФ относительно Баскова Спорт
14:27 Встреча городов-побратимов Беларуси и России 7-8 октября состоится в Жодино Регионы
14:17 ФОТОФАКТ: Презентация памятной монеты в честь 100-летия БГУ Общество
14:15 Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды Общество
14:11 Интервал движения поездов на двух линиях Минского метрополитена изменится 11 сентября Регионы
13:59 Белорусы первенствовали в медальном зачете молодежного ЧМ по шашкам-64 в Болгарии Спорт
13:58 В Ногинске экстренно эвакуируют жильцов ближайших к месту взрыва домов В мире
13:54 Доллар на торгах 8 сентября подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:45 В Минске с началом строительства здания НЦЭУ заложили капсулу времени Регионы
13:44 ФОТОФАКТ: Мужская сборная провела тренировку перед матчами Кубка Дэвиса Спорт
13:33 Съезд Евразийской аритмологической ассоциации пройдет 16-17 сентября в Минске Общество
13:24 До +26°С ожидается в Беларуси 9 сентября Общество
13:19 В Витебской области помощь семьям на подготовку детей к школе составила Br3 млн Регионы
13:14 Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев В мире
13:04 О прошлом и настоящем: Минск в фотографиях представили на выставке в Большом театре Культура
13:02 РЕПОРТАЖ о том, как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад Спорт
12:57 В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка менингита В мире
12:53 Минобразования: тесное взаимодействие заказчиков кадров с учащимися повышает имидж профобразования Общество
12:49 В Минском полумарафоне примут участие около 500 иностранных гостей Спорт
12:41 Эксперт: тарифы на отопление и горячую воду в Украине взлетят до 70% В мире
12:37 Белорусский союз женщин проведет акцию "День народного единства - день добрых дел" Общество
12:16 Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться Общество
12:15 Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь Общество
12:13 В Беларуси запустили инклюзивный проект "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ" Общество
12:12 ГПК: польские и литовские пункты снова не выполнили договоренности по пропуску грузовиков Общество
12:10 В Канаде нашли останки древнего морского гиганта Калейдоскоп
12:01 В России за сутки выявили 18 024 случая заражения коронавирусом В мире
11:59 В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения Общество
11:57 На оружейном заводе в Польше произошел взрыв В мире
11:57 Более 30 мебельщиков Беларуси приобрели недостоверные декларации о соответствии ТР ЕАЭС Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
08 сентября 2021, 12:44

Коту доверили нести кольца на свадьбе, а он стал звездой интернета - фото джентльмена!

Фото GoodFon
Фото GoodFon

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая пара сыграла свадьбу в США, которая моментально привлекла внимание огромного числа юзеров.

Все гости были растроганы моментом, когда молодожены зачитывали клятвы, но всех настораживало радостное мяуканье. Никто не понимал, откуда оно доносится, пока не настало время колец. После этого на празднике появился кот по кличке Лось, которому и доверили "доставить" кольца к алтарю.

Все прошло прекрасно, а после брат невесты решил поделиться фотографией котика в Twitter, что буквально и привело людей в полный восторг. Коту доверили нести кольца на свадьбе, а он стал звездой интернета, ведь снимок всего за пару дней собрал около миллиона лайков.

Причем, люди не сдержались и оставили массу комментариев. "Какой джентльмен", "Самая аристократично выглядящая кошка из тех, что я когда-либо видел", "Вы только посмотрите на этого уважаемого джентльмена!" - написали пользователи. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
животные развлечения социальные сети США фотография
Новости рубрики Калейдоскоп
Кайли Дженнер. Фото из Instagram Кайли Дженнер поделилась радостной новостью в Instagram - она станет мамой! (Видео)
Фото Royal Ontario Museum В Канаде нашли останки древнего морского гиганта
Ольга Бузова. Фото из Instagram Ольга Бузова потанцевала у шеста, но ее фигуру сразу раскритиковали
Анна Пэкуин - голливудская знаменитость, подучившая "Оскар" за свою первую роль в кино
Фото из архива Наркоторговец заснул на телефоне и случайно вызвал полицию, которая его задержала
Кейт Хадсон. Фото из Instagram Актриса Кейт Хадсон посетила кинофестиваль в таком смелом платье, что от нее невозможно оторвать взгляд
Главное
Во время встречи Спецслужбы Беларуси и Казахстана расширяют сотрудничество. Лукашенко встретился с главой КНБ Казахстана
Лукашенко: Беларусь не осталась и не останется в стороне от афганского вопроса
В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения
Выгода и комфорт в Minsk World! Новостройка "Бостон" - идеальный вариант для жизни и инвестиций!
Топ-новости
Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды
Швед: отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде немотивирован
Ковалев: реализация союзных программ будет способствовать росту благосостояния белорусов и россиян
Белорусские предприятия примут участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке в Сербии
РЕПОРТАЖ о том, как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад
GrandSport и ФУТЗАЛ перевернули игру!
В Минском полумарафоне примут участие около 500 иностранных гостей
Витебск принял эстафету республиканского автопробега "Символ единства"
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open
Минобразования: тесное взаимодействие заказчиков кадров с учащимися повышает имидж профобразования
В Беларуси запустили инклюзивный проект "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ"
Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, но к нему нужно готовиться
В ДТП с участием автобуса в Польше пострадали шесть граждан Беларуси
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.