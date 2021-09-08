Коту доверили нести кольца на свадьбе, а он стал звездой интернета - фото джентльмена!

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая пара сыграла свадьбу в США, которая моментально привлекла внимание огромного числа юзеров.

Все гости были растроганы моментом, когда молодожены зачитывали клятвы, но всех настораживало радостное мяуканье. Никто не понимал, откуда оно доносится, пока не настало время колец. После этого на празднике появился кот по кличке Лось, которому и доверили "доставить" кольца к алтарю.

Все прошло прекрасно, а после брат невесты решил поделиться фотографией котика в Twitter, что буквально и привело людей в полный восторг. Коту доверили нести кольца на свадьбе, а он стал звездой интернета, ведь снимок всего за пару дней собрал около миллиона лайков.

Home from a wedding where my job was to escort the ring bearer ???? pic.twitter.com/uB9iGCx0V7 — richard scott larson (@larsonrichard) September 5, 2021

Причем, люди не сдержались и оставили массу комментариев. "Какой джентльмен", "Самая аристократично выглядящая кошка из тех, что я когда-либо видел", "Вы только посмотрите на этого уважаемого джентльмена!" - написали пользователи. -0-