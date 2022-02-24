Коза-модница: питомец в экстравагантном наряде очаровал YouTube (Видео)

Скриншот из видео
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США записала на видео своего питомца, который привлек внимание пользователей сети.
Коза стала настоящей звездой соцсетей, ведь предстала перед камерой в необычном виде. Она примерила экстравагантный наряд, который пришелся по вкусу юзерам.
Питомец появился перед камерой в парике, стильной шляпе с очками и в модных кроссовках. Вид козы оказался потрясающим, что отметили пользователи в комментариях, а многие прозвали жителя фермы козой-модницей.-0-
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