Крис Хемсворт ворвался в прямой эфир и сделал прогноз погоды вирусным - видео

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондентка телеканала Nine Лорен Филлипс вышла в прямой эфир утреннего шоу, чтобы рассказать жителям Австралии о погоде, однако все пошло не по плану. Кадры эфира опубликовали в Twitter.

Вместо этого вся трансляция пошла не по сценарию, ведь в кадр ворвался популярный актер Крис Хемсворт, известный многим по роли Тора в фильмах Marvel.

Знаменитость подкралась к журналистке и забрала микрофон. Таким образом уже Хемсворт стал ведущим прогноза погоды. Он поинтересовался, что делает съемочная группа, а корреспондентка не растерялась и предложила звезде кино провести прямой эфир.

Актер любезно согласился, что и сделало ролик вирусным в сети. Пользователи сети посмеялись с реакции ведущих, а также отметили, что "этот новенький ведущий по фамилии Хемсворт довольно неплох".

We get some help with weekend weather from the God of Thunder himself, Chris Hemsworth! #9Today pic.twitter.com/YsfCxADIiD — The Today Show (@TheTodayShow) September 11, 2020

Также люди уверены, что после завершения карьеры в кино, актер может легко стать ведущим прогноза погоды. "Спасибо за репортаж Крис, увидимся завтра в эфире", - сказал в заключении ведущий Ричард Уилкинс. -0-