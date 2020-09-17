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Калейдоскоп
17 сентября 2020, 08:45

Крис Хемсворт ворвался в прямой эфир и сделал прогноз погоды вирусным - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корреспондентка телеканала Nine Лорен Филлипс вышла в прямой эфир утреннего шоу, чтобы рассказать жителям Австралии о погоде, однако все пошло не по плану. Кадры эфира опубликовали в Twitter.

Вместо этого вся трансляция пошла не по сценарию, ведь в кадр ворвался популярный актер Крис Хемсворт, известный многим по роли Тора в фильмах Marvel.

Знаменитость подкралась к журналистке и забрала микрофон. Таким образом уже Хемсворт стал ведущим прогноза погоды. Он поинтересовался, что делает съемочная группа, а корреспондентка не растерялась и предложила звезде кино провести прямой эфир.

Актер любезно согласился, что и сделало ролик вирусным в сети. Пользователи сети посмеялись с реакции ведущих, а также отметили, что "этот новенький ведущий по фамилии Хемсворт довольно неплох".

Также люди уверены, что после завершения карьеры в кино, актер может легко стать ведущим прогноза погоды. "Спасибо за репортаж Крис, увидимся завтра в эфире", - сказал в заключении ведущий Ричард Уилкинс. -0-

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