Кристина Асмус даже в простом наряде восхитила Instagram

Кристина Асмус. Фото из Instagram
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус недавно представила в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.
Актриса представила в социальной сети новый снимок, где она запечатлена в образе из своей новой работы. Кристина Асмус предстала перед камерой в виде монахини, примерив черный наряд и платок на голову.
Кадр понравился фанатам звезды, но еще больше были удивлены обычные пользователи сети, ведь Кристина Асмус даже в таком простом наряде восхитила Instagram. Неудивительно, что запись быстро собрала массу хвалебных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-