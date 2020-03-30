Кристина Асмус назвала свою "безграничную любовь"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram новыми снимками, в подписи к которым назвала свою "безграничную любовь".

Популярная актриса поделилась со своими поклонниками атмосферными снимками из фотосессии с дочерью. Знаменитость подписала пост: "Моя безграничная любовь!!" Кадры получились очень красивыми и эмоциональными. Разумеется, это не могло не остаться без внимания подписчиков звезды.

"Какое душевное фото", "Как это красиво", "Красотка малышка", - написали подписчики Кристины Асмус. Всего за несколько часов совместная фотосессия звездной мамы и ее потрясающей дочери собрала сотни тысяч лайков и множество восторженных отзывов от фанатов.-0-