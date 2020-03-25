Кристина Асмус показала несколько завораживающих образов из нового фильма

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус продолжает радовать поклонников прекрасными фотографиями. В этот раз звезда решила показать в Instagram несколько образов, в которых она снялась в новом фильме.

На одном снимке знаменитость попала в объектив камеры с потекшей помадой и впечатляющими кудрями, на другом фото - Кристина Асмус полностью преобразилась и предстала перед подписчиками с розовыми волосами и яркими синими линзами. Еще несколько кадров запомнились поклонникам яркой улыбкой и очень вызывающим макияжем.

В подписи к посту актриса пролила свет на ситуацию и призналась, что в этих образах она снялась для нового фильма, где исполнила роль девушки из секс видеочата. Также Асмус с иронией и легким разочарованием отметила, что "пикантных сцен не было. Прям даже обидно". -0-