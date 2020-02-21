Кристина Асмус пообедала "пищей богов" и разместила фотоотчет в Instagram

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram свежим снимком и поразила поклонников.

Звезда показала подписчикам, чем обедает звезда кино дома. "До и после ширак", - подписала пост Асмус.

На фото знаменитость запечатлена с яркой улыбкой, а на столе перед ней красуется свежезаваренная тарелка известной лапши быстрого приготовления. Поклонники актрисы взорвались от смеха и принялись оставлять самые разнообразные комментарии. Кто-то назвал обед Асмус "пищей богов", другие поинтересовались - "говяжий или красный?".

Остальные, напротив, попросили Кристину Асмус поделиться рецептом, а многие стали предлагать свои варианты приготовления лапши. За несколько часов пост собрал более тысячи самых разнообразных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-