Кристина Асмус рассказала о своих самых необычных привычках

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус решила поделиться откровением с подписчиками и разместила в Instagram новый пост.

Звезда опубликовала фото из спальни во всем черном, однако внимание поклонников привлекла подпись к снимку. Там Кристина Асмус поделилась с поклонниками своими самыми необычными привычками. Знаменитости – тоже люди, поэтому ни для какого не стало открытием, что девушка не может смотреть кино в плохом качестве, обожает семечки и поцеловалась с мальчиком в 17 лет.

Это лишь малая часть откровений актрисы. Пользователи Instagram тепло и с юмором восприняли новый пост, оставив десятки тысяч лайков и почти 1,5 тысячи разнообразных комментариев. Многие в привычках Кристины Асмус узнали себя. -0-