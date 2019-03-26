Кристина Орбакайте показала счастливое фото с мужем

26 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Кристина Орбакайте опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото со своим мужем. 47-летняя певица улетела на отдых с Михаилом Земцовым, который младше ее на 6 лет.
Поклонников восхитил новый снимок. Многие отметили, что Орбакайте выглядит очень счастливо рядом с супругом. Напомним, пара поженилась в 2005 году.-0-
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