Кристина Орбакайте показала счастливое фото с мужем

26 марта, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Кристина Орбакайте опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото со своим мужем. 47-летняя певица улетела на отдых с Михаилом Земцовым, который младше ее на 6 лет.

Михаил Земцов и Кристина Орбайте. Фото из Instgram-аккаунта

Поклонников восхитил новый снимок. Многие отметили, что Орбакайте выглядит очень счастливо рядом с супругом. Напомним, пара поженилась в 2005 году.-0-