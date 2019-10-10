Кристину Орбакайте перепутали с Людмилой Гурченко

Кристина Орбакайте. Фото из Instagram
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Кристина Орбакайте опубликовала на странице в Instagram снимок.
В кадре 48-летняя певица позирует в элегантном белом платье и пиджаке, однако внимание фолловеров привлекло другое.
Многие восхитились в комментариях образом Кристины Орбакайте, но нашлись и те, кто написал, что поп-дива очень сильно похожа на актрису Людмилу Гурченко. Действительно, сходство есть. Со мнением подписчиков согласились несколько звезд российского шоу-бизнеса: Игорь Гуляев, Максим Галкин и Анита Цой. -0-