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Калейдоскоп
10 февраля 2021, 01:20

Крокодил нагло отобрал улов у двух рыбаков в Австралии - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть двум любителям рыбалки из австралийского города Кардуэлл. Видео было размещено на YouTube.

Седьмого февраля Ивонна и Тони Палмер мирно рыбачили с берега у океана. Им удалось поймать двух небольших акул, которые лежали на песке. Люди продолжали пополнять улов, но в их планы вмешался четырехметровый крокодил.

Рептилия учуяла легкую добычу и нагло отобрала небольших акул у двух рыбаков. Местные жители решили не конфликтовать с животным и отдали ему рыбу, однако все происходящее запечатлели на видео. Хищник перекусил и скрылся в воде, а кадры набирают просмотры. -0-

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