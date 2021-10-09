Крокодил в одном прыжке съел дрон, круживший над озером (Видео)

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии на днях отметили полувековой юбилей запрета охоты на крокодилов, поэтому местные журналисты решили сделать про этих хищников репортаж.
Приближаться к озеру с крокодилами было слишком опасно, поэтому было решено использовать дрон. Этот выбор позволил сделать впечатляющие кадры, которые восхитили многих юзеров. Ролик разместили в YouTube.
Журналисты с гаджетом отправились в местный парк Crocodulys Park, в котором обитает множество хищников. Животные были не очень приветливы, а дрон, который кружил над водоемом, стал главной целью. Один из крокодилов в одном прыжке съел квадрокоптер, который снимал окружение.
В итоге компания лишилась оборудования, но получила удивительные кадры, ведь через две недели обломки гаджета нашли на берегу и восстановили последние записи с камеры. -0-