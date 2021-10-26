Кролик Борис дорвался до еды – это очень забавное зрелище! (Видео)

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Великобритании разместила на YouTube забавные кадры, которые от души повеселили юзеров сети.

Британка включила камеру и смогла записать на видео своего питомца – кролика Бориса. Необычный питомец уже освоился дома и с каждым днем становится все энергичнее. На этот раз хозяйка заметила, как ее любимец добрался до еды, поэтому она не могла упустить такой момент.

Женщина включила камеру, а после отметила, что кролику Борису потребовалось всего две минуты, чтобы убрать крышку и добраться до своих любимых вкусняшек. Животное с удовольствием наслаждалось лакомством, а девушка не стала его прерывать. Это и не удивительно, ведь получилось очень забавное зрелище, которое от души развеселило огромное число юзеров. -0-