Кролик поцеловал снеговика, но только потом стал ясен его настоящий план (Видео)

01 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья Брайантов из Канады слепили небольшого снеговика и решила запечатлеть результат на видео.

Во время съемки к их мини-снеговику подобрался кролик. Малыш встал на задние лапы и поцеловал творение из снега, однако позже раскрылся его настоящий план. Кролику нужна была только морковка, которую люди по традиции разместила на носу снеговика.

В итоге пушистик быстро оставил от морковки только небольшой огрызок и поспешил скрыться в неизвестном направлении. Весь хитроумный план семь записала на видео и опубликовала на YouTube. -0-