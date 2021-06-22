Круче многих фильмов: социальная реклама вакцинации восхитила сеть (Видео)

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эпоху пандемии вакцинация стала уже необходимостью, однако многие люди все еще не спешат сделать укол. К решению этой проблемы в Китае решили подойти с креативом.

На видеосервисе Bilibili появилась социальная реклама вакцинации, которая станет круче многих фильмов. Авторы нарисовали небольшую историю о том, как работают вакцины. Главным героем, конечно, стал котик, которому сделали укол. После этого сюжет нам показывает то, как антитела учатся распознавать коронавирус.

Лучшее видео про вакцинацию эвер! pic.twitter.com/OB1Wh0PwMv — Артём Дерягин (@DerArto) June 22, 2021

Когда настоящий вирус попадает в организм - тело уже готово и встречает болячку во все оружия. Социальную рекламу разместили в Twitter и ролик приобрел огромную популярность, а также восхитил людей. -0-