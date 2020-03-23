Круиз супружеской пары сорвался из-за коронавируса, но они нашли выход - фото

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара из Австралии собиралась отправиться в круиз по островам Тихого океана, однако отпуск сорвался из-за пандемии коронавируса. Тогда супруги нашли оригинальный выход, сообщает The Sun.

74-летние Норма и Дэйв решили устроить отдых в честь 53-летия годовщины прямо дома. Для этого они обустроили свою гостиную, будто они на корабле. Поставили шезлонги, одели халаты и включили на телевизоре запись моря. Для полного погружения каждый надел солнцезащитные очки и взял бокал вина.

Дочь супружеской пары оказалась в легком шоке от увиденного и поспешила сделать снимок, которым поделилась в соцсетях. "Круиз отменен? Нет проблем!" - написала девушка под фото, которое быстро стало вирусным. Многие отметили, что смекалка всегда поможет провести отдых. -0-